Трамп анонсировал ввести новые пошлины для Китая (61)

UaProm 2019.08.02 10:50

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год "В ходе переговоров (с Китаем) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - сообщил Трамп. Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились.