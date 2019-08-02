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Отравление Скрипалей: Трамп согласовал второй пакет санкций в отношении Кремля - СМИ

Отравление Скрипалей: Трамп согласовал второй пакет санкций в отношении Кремля - СМИ (34)

УНИАН 2019.08.02 10:03
Белый дом пока воздерживается от комментариев. Иллюстрация / REUTERS Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в деле отравления Скрипалей. Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Politico от двух собственных источников. О каких именно санкциях идет речь, издание не уточняет. Читайте такжеРоссия должна заплатить за аннексию Крыма и отравление Скрипалей - Минобороны Британии
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