Андрей Богдан отсутствует на работе (86)

Trust.UA 2019.08.02 11:48

Глава Офиса президента Андрей Богдан не пришел на работу в Офис Президента Украины. Об этом сообщают Українські Новини. В его приемной агентству сообщили, сегодня Богдан работает на выезде. Накануне в СМИ появилась информация, что Андрей Богдан написал заявление об увольнениис поста главы Офиса президента по собственному желанию. Однако в окружении Зеленского эту информацию опровергли. Богдан ее не комментировал никак. В Офисе президента назвали ее "слухами".