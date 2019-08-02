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Фокус: Украина

Андрей Богдан отсутствует на работе

Андрей Богдан отсутствует на работе (86)

Trust.UA 2019.08.02 11:48
Глава Офиса президента Андрей Богдан не пришел на работу в Офис Президента Украины. Об этом сообщают Українські Новини. В его приемной агентству сообщили, сегодня Богдан работает на выезде. Накануне в СМИ появилась информация, что Андрей Богдан написал заявление об увольнениис поста главы Офиса президента по собственному желанию. Однако в окружении Зеленского эту информацию опровергли. Богдан ее не комментировал никак. В Офисе президента назвали ее "слухами".
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2019.08.02 (86)

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