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Ракетный договор между РФ и США прекращает действие

Ракетный договор между РФ и США прекращает действие (66)

Експерт-центр 2019.08.02 10:33
Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между США и Россией прекращает свое действие 2 августа, поскольку обе страны из него официально вышли. Об этом сообщает Радио Свобода. Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гетерриш заявил, что вместе с этим договором мир потеряет "бесценный предохранитель от ядерной войны". Кроме ДРСМД, между Россией и США действует Соглашение СНВ-3 о сокращении
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2019.08.02 (66)

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