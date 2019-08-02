Ракетный договор между РФ и США прекращает действие (66)

Експерт-центр 2019.08.02 10:33

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между США и Россией прекращает свое действие 2 августа, поскольку обе страны из него официально вышли. Об этом сообщает Радио Свобода. Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гетерриш заявил, что вместе с этим договором мир потеряет "бесценный предохранитель от ядерной войны". Кроме ДРСМД, между Россией и США действует Соглашение СНВ-3 о сокращении