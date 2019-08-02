Мера пресечения главе Окружного админсуда Киева Вовку не рассматривается, - защита (103)

Українські Новини 2019.08.02 19:44

Павел Вовк. Адвокат главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка Михаил Ильяшев, заявляет, что мера пресечения его подзащитному не рассматривается в то время, как Вовк отрицает вмешательство своего суда в работу госорганов. Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини. "На сегодняшний день нет никаких вопросов о мере пресечения", - сказал он. Также он сообщил, что Вовку не инкриминируется тяжкое преступление.