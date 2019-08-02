Киевская полиция показала фоторобот подозреваемого в попытках изнасилования (1)

ДнепрCity.net 2019.08.01 21:06
Август 01
20:27 2019
Полиция Киева обнародовала портрет мужчины, подозреваемого в попытках
изнасилования, и просит граждан помочь его разыскать.
Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции
Киева.
"Молодой человек на фото и видео обоснованно подозревается в совершении
двух попыток изнасилования в Шевченковском и Оболонском районах, которые
случились 2 и 23 июля этого года", - говорится в сообщении.
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