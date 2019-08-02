Киевская полиция показала фоторобот подозреваемого в попытках изнасилования (1)

ДнепрCity.net 2019.08.01 21:06

Август 01 20:27 2019 Полиция Киева обнародовала портрет мужчины, подозреваемого в попытках изнасилования, и просит граждан помочь его разыскать. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Киева. "Молодой человек на фото и видео обоснованно подозревается в совершении двух попыток изнасилования в Шевченковском и Оболонском районах, которые случились 2 и 23 июля этого года", - говорится в сообщении.