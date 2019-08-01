Зарплаты депутатов рекордно взлетят: озвучены завидные цифры (1)

Politeka 2019.08.01 10:10
1 августа 2019, 09:56
В Верховной Раде нового созыва депутаты будут получать заработную плату
больше, чем их предшественники
Сумма будет зависеть от занимаемой должности, пишет канал 24.
Такие изменения связаны с повышением прожиточного минимуму с 1 июля 2019
года, который уже составляет 1936 гривен.
Так, спикер Верховной Рады получит 12 прожиточных минимумов - 23 232 грн,
первый заместитель главы парламента 11, 5 - 22 264 грн, заместитель главы
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