Зарплаты депутатов рекордно взлетят: озвучены завидные цифры (1)

Politeka 2019.08.01 10:10

1 августа 2019, 09:56 В Верховной Раде нового созыва депутаты будут получать заработную плату больше, чем их предшественники Сумма будет зависеть от занимаемой должности, пишет канал 24. Такие изменения связаны с повышением прожиточного минимуму с 1 июля 2019 года, который уже составляет 1936 гривен. Так, спикер Верховной Рады получит 12 прожиточных минимумов - 23 232 грн, первый заместитель главы парламента 11, 5 - 22 264 грн, заместитель главы