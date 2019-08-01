Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зарплаты депутатов рекордно взлетят: озвучены завидные цифры

Зарплаты депутатов рекордно взлетят: озвучены завидные цифры (1)

Politeka 2019.08.01 10:10
1 августа 2019, 09:56 В Верховной Раде нового созыва депутаты будут получать заработную плату больше, чем их предшественники Сумма будет зависеть от занимаемой должности, пишет канал 24. Такие изменения связаны с повышением прожиточного минимуму с 1 июля 2019 года, который уже составляет 1936 гривен. Так, спикер Верховной Рады получит 12 прожиточных минимумов - 23 232 грн, первый заместитель главы парламента 11, 5 - 22 264 грн, заместитель главы
СОЗЫВ, ДЕНЬГИ, ЗАРПЛАТА, НОВОЕ, ПАРЛАМЕНТ, ОКЛАД, Украина
2019.08.02 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019