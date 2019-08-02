В Украине назвали количество жителей Донбасса с паспортами РФ: их ждет "сюрприз" (54)

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- Стало известно, что ждет жителей Донбасса после получения российского паспорта : Диванна Сотня 21:33
- Путин упростил украинцам порядок получения вида на жительство в РФ : Рубрика 21:32
- Матиос: Паспорта РФ есть у 13 тысяч жителей "ЛДНР" : Вибори в Україні та світі 21:16
- Матиос: Российские паспорта получили уже 13 тысяч жителей Донбасса : 20 минут Украина 21:04
- Путин принял радикальное решение по украинцам в России: что случилось : Обозреватель 20:39
- Стало известно, что ждет жителей Донбасса после получения российского паспорта : Факты 20:33
- Допросили некоторых украинцев с российскими паспортами : Багнет 20:31
- За всеми следят: стало известно сколько украинцев получили российский паспорт на оккупированных территориях : NewsOne 20:09
- Матиос заявил, что идентифицирована значительная часть жителей Донбасса, получивших российские паспорта : Гордон 20:05
- На Украине допрашивают жителей Донбасса, получивших российские паспорта : "Наша газета" (Луганск) 20:04
- Матиос: Паспорта РФ есть у 13 тысяч жителей "ЛДНР" : Bigmir)net Новости 19:38
- Украина идентифицировала большинство жителей Донбасса, которые получили российские паспорта : Телеканал новин "24" 19:31
- Личности тех жителей Донбасса, которые получили российские паспорта, установлены, - Матиос : Реальная газета 19:26
- Стало известно число жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ : Бизнес.медиа 19:19
- Правоохранители идентифицировали значительную часть тех, кто получил паспорта РФ - Матиос : Громадське телебачення 19:05
- Многие получившие российские паспорта уже идентифицированы, - Матиос : Фокус 19:04
- Матиос: жители Донбасса, получившие паспорта РФ, идентифицированы, некоторые допрошены : 2000.ua 19:00
- Матиос: Многие получившие паспорта РФ уже идентифицированы : КОД 18:51
- Все на допрос: военная прокуратура идентифицировала всех украинцев, получивших паспорта РФ : Times.dn.ua 18:46
- Выдача паспортов РФ в Донбассе: в военной прокуратуре допросили обладателей гражданства [фото] : Комсомольская Правда в Украине 18:46
- Матиос: Правоохранители идентифицировали значительную часть украинцев, которые получили российские паспорта : the Бабель 18:45
- Матиос: Значительная часть жителей Донбасса, получивших паспорта РФ, идентифицирована : Times.dn.ua 18:45
- Матиос назвал число жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ : Слово і Діло 18:42
- Будут наказаны? Матиос раскрыл ответ Украины на паспорта РФ на Донбассе : Обозреватель 18:39
- Военная прокуратура установила получателей паспортов РФ, некоторые уже допрошены : Новости без границ 18:37
- Матиос заявил, что идентифицирована значительная часть жителей Донбасса, получившая российские паспорта : Гордон 18:35
- Часть жителей Донбасса, получивших паспорта РФ, были допрошены, - Матиос : Донецкие Новости 18:26
- Матиос сказал сколько жителей ОРДЛО получили российские паспорта : Комментарии.UA 18:19
- 13 тыс. жителей ОРДЛО получили паспорта РФ - Матиос : ATR.ua 18:13
- Российские паспорта получили уже 13 тыс. жителей Донбасса, - Матиос : DsNews 18:03
- Матиос: Значительная часть жителей Донбасса, получивших паспорта РФ, идентифицирована : Kramatorsk.info 17:52
- Донбасс: Значительная часть получивших паспорта РФ идентифицирована, некоторые допрошены - Матиос : Iнше ТВ 17:44
- Матиос: Российские паспорта получили уже 13 тысяч жителей Донбасса : MIGnews.com.ua 17:37
- Российские паспорта на Донбассе получили более 13 тыс. человек - Матиос : ICTV Факти 17:36
- За российский паспорт жителей оккупированных территорий будут допрашивать : Gazeta.ua 17:35
- Раздача паспортов РФ: получатели найдены, их допрашивают - Матиос : Главред 17:35
- Матиос о жителях ОРДЛО: Значительная часть получивших паспорта РФ идентифицирована, некоторые допрошены : 112.ua 17:30
- В Украине назвали количество жителей Донбасса с паспортами РФ: их ждет "сюрприз" : Апостроф 17:15
- Матиос: некоторых жителей Донбасса, получивших паспорта РФ, допросили : UA1.com.ua 17:14
- Матиос назвал число жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ : РБК-Україна 17:11
- Матиос: Значительная часть жителей Донбасса, получивших паспорта РФ, идентифицирована : Новости Донбасса 17:09
- Матиос: Некоторых из тех, кто получил паспорта РФ на Донбассе, допросили : НикВести 17:09
- Многие получившие паспорта РФ уже идентифицированы, - Матиос : Хвиля 17:05
- Военная прокуратура установила получателей паспортов РФ, некоторые уже допрошены : InfoResist.org 16:46