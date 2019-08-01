Вдоль ночных дорог: под Киевом женщина прошла 30 километров ради Винника (23)

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- Под Киевом женщина ночью шла пешком на концерт Олега Винника : Bigmir)net Новости 11:08
- На трассе Киев-Чоп нашли "вовчыцю", которая ночью шла на концерт Олега Винника (фото) : Измаил вечерний 10:47
- На Киевщине женщина ночью шла пешком на концерт Олега Винника : IPnews 10:45
- Полиция обнаружила на трассе женщину, которая пешком шла на концерт Олега Винника : ОбщеЖитие Online 10:12
- Под Киевом женщина ночью шла пешком на концерт Олега Винника : Местные вести 10:07
- Олег Винник стал причиной настоящей семейной трагедии : TV.ua 09:48
- Под Киевом женщина ночью шла пешком на концерт Олега Винника : Мост Днепр 09:38
- Ради кумира: в Киевской области женщина ночью шла пешком по трассе на концерт Винника : MIGnews.com.ua 09:37
- Шла на концерт Винника: ночью на трассе патрульные остановили странную женщину (ФОТО) : ГолосUA 09:35
- Под Киевом женщина ночью шла пешком на концерт Олега Винника : РИА Мелитополь 09:28
- Под Киевом женщина ночью шла пешком на концерт Винника : НикВести 09:09
- На трассе Киев-Чоп нашли "вовчыцю", которая ночью шла на концерт Олега Винника. ФОТО : From-UA.com 09:04
- На трассе под Киевом нашли женщину, которая ночью шла к Олегу Виннику : Depo 09:02
- Шла на концерт Винника: на трассе нашли пропавшую женщину : Gazeta.ua 08:34
- Полиция нашла фанатку, которая посреди ночи шла на концерт Винника : FaceNews 08:15
- Ночью на трассе Киев - Чоп задержали женщину, которая шла пешком на концерт Винника : 44.ua 08:05
- Настоящая волчица: на трассе под Киевом заметили женщину, которая пешком шла на концерт Винника : Тарасова Правда 07:52
- Волчица с Людвиновки: на трассе под Киевом нашли женщину, шедшую ночью к Олегу Виннику (фото) : УНИАН 07:02
- Настоящая волчица: на трассе под Киевом заметили женщину, которая пешком шла на концерт Винника : Апостроф 05:30
- В Киевской области женщина посреди ночи шла по трассе на концерт Винника : DailyUA 01:24
- В Киевской области женщина посреди ночи шла по трассе на концерт Винника : Українські національні новини 01:03
- В Киевской области женщина посреди ночи шла по трассе на концерт Винника : ПрессОрг24 01:02