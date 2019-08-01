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Фокус: Украина

Вдоль ночных дорог: под Киевом женщина прошла 30 километров ради Винника

Вдоль ночных дорог: под Киевом женщина прошла 30 километров ради Винника (23)

Информатор 2019.08.01 18:42
Патрулируя ночную трассу Киев-Чоп полицейские заметили, что по обочине идет женщина. Возле села Стоянка патрульные остановились узнать, куда она направляется в одиночку вдоль ночной дороги. Оказалось, что женщина шла пешком на концерт своего кумира Олега Винника. Об этом Информатор узнал от пресс-службы патрульной полиции Киевской области. 33-летняя почитательница таланта музыканта ушла из села Людвиновка и ничего
ВИННИК, ЧОП, КОНЦЕРТ, ПОКЛОННИЦА, НОЧЬ, ЖЕНЩИНА, Винника, Винник, Киев, Украина
2019.08.02 (23)

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