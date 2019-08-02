Шри-Ланка отменила визовый сбор для украинцев (1)

УРА-Информ 2019.08.01 23:52
С 1 августа власти Шри-Ланки отменили визовый сбор для граждан 48 стран. В
список вошла и Украина.
Как сообщает News in Asia, теперь получение визы по прибытию в аэропорт
будет бесплатным, тогда как ранее украинцы были вынуждены платить 40
долларов.
Туристам будет выдана бесплатная 30-дневная виза, и если кому-либо из
путешественников понадобится продление, они должны будут оплатить ее
продление.
По словам министра иммиграции и эмиграции Пасана Ратнаяке, туристы,
ВИЗА, ПРИБЫТИЕ, УКРАИНЕЦ, ТУРИСТ, ЭМИГРАЦИЯ, ИММИГРАЦИЯ, Украина
, США
, Россия
, Финляндия
, Япония
, Канада
, Индия
, Австралия