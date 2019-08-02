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Шри-Ланка отменила визовый сбор для украинцев

Шри-Ланка отменила визовый сбор для украинцев (1)

УРА-Информ 2019.08.01 23:52
С 1 августа власти Шри-Ланки отменили визовый сбор для граждан 48 стран. В список вошла и Украина. Как сообщает News in Asia, теперь получение визы по прибытию в аэропорт будет бесплатным, тогда как ранее украинцы были вынуждены платить 40 долларов. Туристам будет выдана бесплатная 30-дневная виза, и если кому-либо из путешественников понадобится продление, они должны будут оплатить ее продление. По словам министра иммиграции и эмиграции Пасана Ратнаяке, туристы,
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2019.08.02 (1)

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