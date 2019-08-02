Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - советник президента Потураев (30)

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- Скандальный советник Зеленского рассказал, отменят ли в Украине запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников" : Диванна Сотня 12:03
- "Вконтакте" остаётся под запретом : 04868.com.ua Черноморск 12:01
- У ЗЕЛЕНСКОГО СДЕЛАЛИ ГРОМКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РОССИЙСКИХ СОЦСЕТЯХ В УКРАИНЕ : КОД 11:50
- Команда Зеленского не намерена пересматривать политику касательно заблокированных соцсетей и интернет-ресурсов : It Sotnya 11:46
- Команда Зеленского не намерена пересматривать политику касательно заблокированных соцсетей и интернет-ресурсов : ITC.ua 11:46
- Советник Зеленского рассказал, что ожидает российские сайты и соцсети в Украине : ASPI 11:13
- В Украине не будут разблокировать запрещенные соцсети [видео] : Комсомольская Правда в Украине 11:01
- У Зеленского дали разъяснения о снятии санкций с российских соцсетей : Утренний город 10:50
- Советник Зеленского рассказал, отменят ли в Украине запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников" : InternetUA 10:45
- Советник Зеленского рассказал о судьбе дальнейшей блокировки "ВКонтакте" : ReplyUA.net 10:26
- Зеленский не будет снимать запрет на российские соцсети : Українські Новини 10:14
- Запрет "ВКонтакте": у Зеленского высказались об отмене блокировки : Обозреватель 10:09
- У Зеленского ответили касательно разблокирования Одноклассников и ВКонтакте : Bigmir)net Новости 10:08
- У Зеленского объяснили, почему не разблокируют российские соцсети : Херсон Онлайн 10:06
- Советник Зеленского рассказал, отменят ли в Украине запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников" : ДнепрCity.net 10:06
- У Зеленского исключили снятие запрета на враждебные сайты : Mk.Mk.Ua 10:03
- "Мы не должны делать глупостей": Зеленский вынес вердикт блокированию соцсетей. Порошенко был бы в шоке : Корупція Інфо 09:50
- Советник Президента рассказал о планах разблокировки российских соцсетей : Багнет 09:31
- У Зеленского отказались от такой глупости, как возвращение российских соцсетей : DsNews 09:03
- Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - советник президента Потураев : Шиповник.ua 08:36
- У Зеленского объяснили, почему не разблокируют российские соцсети : Главред 08:35
- Скандальный советник Зеленского рассказал, отменят ли в Украине запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников" : Факты 08:33
- У Зеленского вынесли вердикт блокировке соцсетей: "Мы не должны делать глупостей" : Politeka 07:40
- Советник Зеленского: враждебные соцсети не могут быть разрешены : Actual Today 07:07
- Оружие врага. Потураев признал, что запрет на российские соцсети будет действовать и дальше : Страна.ua 06:32
- У Зеленского заявили, что не намерены отменять запрет российских соцсетей в Украине : ТСН.ua 05:43
- "ВКонтакте" и "Одноклассники" останутся заблокированными : Gazeta.ua 05:34
- Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - советник президента Потураев : ДнепрCity.net 05:06
- Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - советник президента Потураев : 112.ua 04:30