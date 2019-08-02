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Фокус: Украина

Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - советник президента Потураев

Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - советник президента Потураев (30)

112.ua 2019.08.02 04:30
По мнению новоизбранного депутата Верховной Рады Никиты Потураева, нельзя снимать запрет с доступа к российским соцсетям, потому что это "оружие врага" 04:04 02.08.2019 Советник президента Украины Владимира Зеленского, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев Радио Свобода В команде президента Украины Владимира Зеленского не планируют отменять блокировку доступа к российским социальным сетям, которая была введена у
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2019.08.02 (30)

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