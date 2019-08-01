В оккупированном Крыму в двух городах зафиксировали загрязнение воздуха химикатами (1)

Depo 2019.08.01 22:02

В оккупированном Крыму специалисты Крымского гидрометцентра зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха с 22 по 29 июля в городах Армянск и Красноперекопск 1 серпня 2019 21:26 Об этом говорится в результатах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в Крыму с 22 по 29 июля, сообщает Depo.ua со ссылкой на "Крым.Реалии". "Так, в Армянске, по данным наблюдений двух стационарных постов (определены