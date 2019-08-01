В оккупированном Крыму в двух городах зафиксировали загрязнение воздуха химикатами (1)

Depo 2019.08.01 22:02
В оккупированном Крыму специалисты Крымского гидрометцентра зафиксировали
повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха с 22 по 29 июля в
городах Армянск и Красноперекопск
1 серпня 2019 21:26
Об этом говорится в результатах мониторинга загрязнения атмосферного
воздуха в Крыму с 22 по 29 июля, сообщает Depo.ua со ссылкой на
"Крым.Реалии".
"Так, в Армянске, по данным наблюдений двух стационарных постов (определены
АРМЯНСК, УГЛЕРОД, КРАСНОПЕРЕКОПСК, ВОДОРОД, КРЫМ, ВОЗДУХ, Фирташ
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, Крымский титан
, Крым
, Киев
, Украина
, Россия