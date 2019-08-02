Взятка в 1,5 миллиона долларов: полиция задержала топ-чиновников (62)

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- Топовые чиновники требовали $1,5 миллиона взятки за приватизацию госпредприятия. ФОТО. видео : Журнал Житомира 12:03
- Взятка 1,5 млн долларов: правоохранители задержали топ-чиновников : Знамя индустрии 12:03
- Два чиновника "погорели" на взятке в 1,5 миллиона долларов (видео) : Криминал.TV 11:52
- Взятка в $1,5 млн: задержаны директора "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер" (ФОТО) : Journalist.today 11:47
- Полиция задержала двух чиновников на взятке в почти $1,5 миллиона : Finance.UA 11:34
- В Киеве на взятке почти $1,5 млн задержали топ-чиновников двух госпредприятий : Большой Киев 11:31
- В Киеве на взятке в 1,5 миллиона долларов задержали двух высокопоставленных чиновников : Николаевский центр журналистских расследований 11:09
- В Украине топ-чиновников поймали на взятке почти 1,5 млн долларов : 7 днів Ужгородськi 11:06
- Директора Института охраны почв поймали на взятке в почти 1,5 млн долларов : Fin.org.ua 11:01
- Двух чиновников задержали на взятке в полтора миллиона долларов : 2000.ua 11:00
- Ставки растут: На взятках $1,5 млн задержаны киевские чиновники : КОД 10:50
- Плодородная почва: двух чиновников задержали на взятке в $1,5 миллиона : Times.dn.ua 10:45
- Взятка в $1,5 млн: копы задержали топ-чиновников : Вибори в Україні та світі 10:45
- Топовые чиновники требовали $1,5 миллиона взятки за приватизацию госпредприятия (Фото, видео) : IPnews 10:45
- Директора Института охраны почв поймали на взятке в почти 1,5 млн долларов : Укрудпром 10:44
- Копы задержали чиновников на взятке в 1,5 млн долларов. Фото : РепортерUA 10:41
- Два чиновника "погорели" на взятке в 1,5 миллиона долларов : 06237.com.ua Новогродовка и Селидово 10:30
- В Киеве задержали директора Института почв на взятке в почти 1,5$ млн : Позиция 10:27
- На взятке 1,5$ млн задержаны топ-чиновники "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер", - Нацполиция : Prioritet.org 10:22
- В Киеве на взятке в $1,5 миллиона задержали топ-чиновников "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер" : Преступности.нет 10:18
- Взятка в $1,5 млн: копы задержали топ-чиновников : Новый.net 10:15
- Взятка в $1,5 млн: в Киеве задержали чиновников с пакетом денег : Новости N 10:10
- В Киеве на взятке в $1,5 миллиона задержали топ-чиновников : НикВести 10:09
- 1,5 миллиона долларов! Правоохранители задержали топ-чиновников. А вы спрашиваете, куда деваются наши деньги? : Корупція Інфо 09:50
- 1,5 миллиона долларов: топ-чиновники из "Института охраны почв" погорели на огромной взятке (ФОТО) : ГолосUA 09:35
- Двух чиновников задержали за взятку в 1,5 миллиона долларов : Капитал 09:19
- Копы задержали чиновников с чемоданом долларов (ФОТО) : Без Табу 09:17
- $1,5 млн взятки: задержаны чиновники из "охраны почв" - видео : Vector News 09:17
- Почти 1,5 миллиона долларов: Нацполиция и ГПУ задержали двух топ-чиновников на взятке : В Час Пик 09:15
- В Киеве правоохранители задержали чиновников за взятки в $1,5 миллиона : NewsOne 09:08
- Взятка в 1,5 миллиона долларов: полиция задержала топ-чиновников : Главред 09:05
- На выезде из Киева схватили топ-чиновников, "наколядовавших" $1,5 млн взятки : From-UA.com 09:04
- Полиция поймала чиновника на взятке в 1,5 млн долларов - ФОТО : УРА-Информ 08:52
- За взятки в размере $1,5 млн задержаны топ-чиновники Украины : Николаевские Известия 08:47
- В Украине топ-чиновников поймали на взятке почти 1,5 млн долларов: опубликованы фото : Апостроф 08:45
- Плодородная почва: двух чиновников задержали на взятке в $1,5 миллиона : ОстроВ 08:39
- В Киеве топ-чиновников задержали на взятке в $1,5 миллиона : ForUm 08:34
- Фото, видео: топ-чиновники двух госучреждений попались на взятке в $1,5 миллиона : UA.news 08:14
- На взятке задержаны гендиректор Института охраны почв и руководитель карьера : Слово і Діло 08:12
- Взятка в $1,5 млн: копы задержали топ-чиновников : Bigmir)net Новости 08:08
- Полицейские задержали чиновников на взятке в $ 1,5 млн : ICTV Факти 08:06
- Ставки растут: На взятках $1,5 млн задержаны киевские чиновники : Главное 08:05
- Полицейские задержали чиновников на взятке в $ 1,5 млн : ГЛАВПОСТ 08:04
- Полный пакет долларов: Двух топ-чиновников поймали на взятке в $1,5 млн : Depo 08:02
- Двое чиновников погорели на рекордной взятке в $1,5 миллиона : Укринформ 07:17