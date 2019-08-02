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Фокус: Украина

Взятка в 1,5 миллиона долларов: полиция задержала топ-чиновников

Взятка в 1,5 миллиона долларов: полиция задержала топ-чиновников (62)

Главред 2019.08.02 09:05
2 августа 2019, 08:47 Гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия - на выезде из Киева. Копы задержали двух чиновников в взятке на 1,5 млн долларов / npu.gov.ua Нацполиция и ГПУ задержали на взятке почти 1,5 миллиона долларов США топ- чиновников Институат охраны почв Украины и госпредприятия Головинский карьер. Гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора
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2019.08.02 (62)

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