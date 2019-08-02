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В Киеве в ДТП на проспекте Победы погиб известный диджей Gabber

В Киеве в ДТП на проспекте Победы погиб известный диджей Gabber (45)

Сегодня.ua 2019.08.02 09:12
Сегодня, 08:48 Александра Лысогора "подрезали" на проспекте Победы, когда он ехал на мотоцикле / Фото: Информатор В Киеве в ДТП на проспекте Победы погиб известный диджей Gabber Происшествия Александра Лысогора "подрезали" на проспекте Победы, когда он ехал на мотоцикле В Киеве в результате ДТП на проспекте Победы в районе метро "Святошин" погиб известный диджей Gabber Александр Лысогор (DMC Gabber).
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