В Киеве в ДТП на проспекте Победы погиб известный диджей Gabber (45)

Сегодня.ua 2019.08.02 09:12

Сегодня, 08:48 Александра Лысогора "подрезали" на проспекте Победы, когда он ехал на мотоцикле / Фото: Информатор В Киеве в ДТП на проспекте Победы погиб известный диджей Gabber Происшествия Александра Лысогора "подрезали" на проспекте Победы, когда он ехал на мотоцикле В Киеве в результате ДТП на проспекте Победы в районе метро "Святошин" погиб известный диджей Gabber Александр Лысогор (DMC Gabber).