Трамп подписал указ о введении новых санкций против России (37)

Диванна Сотня 2019.08.02 12:03

02.08.2019 Президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций США против России по делу Скрипалей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico. Как сообщается, Трамп в четверг подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении санкций в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.