Одесская область: после смерти мальчика от удара током на базе отдыха начато уголовное дело (76)

Таймер Одесса 2019.08.02 14:45

По факту смерти 6-летнего мальчика от удара током в Килийском районе Одесской области начато уголовное производство. Дело открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") и 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений). Напомним, что трагическое событие произошло на базе отдыха "Ветерок" в селе