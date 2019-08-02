Одесская область: после смерти мальчика от удара током на базе отдыха начато уголовное дело (76)

- На базе отдыха в Одесской области от удара током погиб ребенок : Times.dn.ua 20:45
- Трагедия в Приморском: стали известны подробности гибели 6-летнего мальчика : ГолосUA 20:05
- На базе отдыха в Одесской области от удара током погиб ребенок : ОстроВ 19:09
- Умер по дороге в больницу: в Приморском 6-летнего мальчика убило током : Измаил вечерний 18:46
- На базе отдыха в Одесской области погиб шестилетний мальчик : НикВести 18:09
- На базе отдыха под Одессой от удара током погиб малыш: подробности : Народна Правда 18:08
- На базе отдыха под Одессой погиб шестилетний мальчик : Вести.ua 17:15
- В Одесской области убило током ребенка : Аргументы и Факты Украина 17:09
- Трагедия на базе отдыха в Одесской области : Волнорез 16:58
- Шестилетний мальчик погиб от удара током на базе отдыха в Килийском районе : Лента новостей Одессы 16:56
- Ребенка убило током на базе отдыха в Одесской области : Вести-UA 16:55
- Оголенный провод убил 6-летнего курортника из Молдовы : Вести.ua 16:46
- На базе отдыха в Одесской области погиб шестилетний мальчик : Думская.net 16:33
- Шестилетний мальчик-иностранец погиб на базе отдыха в Одесской области от удара током : ОТКАТ Одесский 16:21
- Ребенка убило током на базе отдыха в Одесской области : Вибори в Україні та світі 16:16
- Трагедия на отдыхе: в Одесской области от удара током погиб ребенок : Одесская жизнь 16:13
- Ребенка убило током на базе отдыха в Одесской области : Местные вести 16:07
- Ребенка убило током на базе отдыха в Одесской области : ВестиUA 15:56
- На базе отдыха в Одесской области погиб 6-летний мальчик : Измаил вечерний 15:46
- На базе отдыха в Приморском ребенок погиб от удара током : Информационный портал города Измаил 15:45
- В Одесской области током убило 6-летнего туриста из Молдовы : Hronika.info 15:41
- На курорте в Одесской области трагически погиб шестилетний мальчик : ForUm 15:34
- На украинском курорте произошла трагедия с ребенком : Обозреватель 15:09
- Трагедия под Одессой: 6-летнего мальчика убило током на базе отдыха : From-UA.com 15:04
- Трагедия в Килийском районе: шестилетнего ребенка убило током : Одесский Наблюдатель 15:04
- В Одесской области на базе отдыха 6-летнего мальчика убило током : Знамя индустрии 15:03
- В Одесской области ребенка убило током : УРА-Информ 14:52
- Одесская область: после смерти мальчика от удара током на базе отдыха начато уголовное дело : Таймер Одесса 14:45
- Шестилетний мальчик погиб от удара током на базе отдыха в Килийском районе : Трасса Е95 14:43
- На одесской базе отдыха током убило ребенка : РепортерUA 14:41
- Под Одессой на базе отдыха мальчика убило током : ГолосUA 14:35
- На Одесчине у базы отдыха убило током ребенка : Главред 14:35
- На базе отдыха погиб 6-летний мальчик: назвали предварительную причину : Gazeta.ua 14:34
- Под Одессой ребенок погиб от удара током: первые подробности трагедии : Факты 14:33
- Под Одессой ребенок погиб от удара током: первые подробности трагедии : Диванна Сотня 14:32
- Ребенка убило током на базе отдыха в Одесской области : РИА Мелитополь 14:28
- Правоохранители расследуют обстоятельства гибели шестилетнего мальчика на базе отдыха : Контекст-Причерноморье 14:22
- По факту трагической гибели мальчика в Килийском районе открыто два уголовных дела : Одессит.ua 14:14
- В Одесской области на базе отдыха от удара током погиб мальчик : ASPI 14:13
- На черноморском курорте в результате удара током погиб ребенок : Новое Время 14:09
- Ребенка убило током на базе отдыха в Одесской области : NewsMir.info 14:08
- Ребенка убило током на базе отдыха в Одесской области : УСИ Одесса 14:04
- Ребенка убило током на базе отдыха в Одесской области : 048.ua Одесса 14:00
- В Одесской области от удара током погиб 6-летний ребенок : Мегафон.od.ua 13:59
- На базе отдыха в Одесской области трагически погиб 6-летний ребенок : Metronom.news 13:59
- В Одесской области во время отдыха погиб ребенок : Лента новостей Одессы 13:56