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Утечка химически опасного вещества произошла на Николаевщине. Фото

Утечка химически опасного вещества произошла на Николаевщине. Фото (61)

Вести-UA 2019.08.02 19:55
Предельно допустимой концентрации в воздухе не обнаружено На станции Колосовка в Веселиновском районе Николаевской области из 60-ти тонной запорной арматуры цистерны произошла утечка химически опасного вещества (вероятно бензола). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что сообщение об утечке спасателям поступило в пятницу в 08:45. По данным ГСЧС, цистерна была отведена за пределы населенного пункта на
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