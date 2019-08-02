Утечка химически опасного вещества произошла на Николаевщине. Фото (61)

Вести-UA 2019.08.02 19:55

Предельно допустимой концентрации в воздухе не обнаружено На станции Колосовка в Веселиновском районе Николаевской области из 60-ти тонной запорной арматуры цистерны произошла утечка химически опасного вещества (вероятно бензола). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что сообщение об утечке спасателям поступило в пятницу в 08:45. По данным ГСЧС, цистерна была отведена за пределы населенного пункта на