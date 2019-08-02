Зеленский за 3 минуты нашел 175 миллионов на дороги: барыга Яценюка в шоке (106)

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- "За вами придут": Зеленский "нарешал" у нардепа 175 млн гривен на дорогу : Политолог.net 18:20
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- Зеленский продолжает радовать своих избирателей (видео) : Багнет 17:31
- "За вами придут": Зеленский заставил нардепа выделить 175 млн на строительство дорог : Бизнес.медиа 17:19
- Зеленский потребовал 175 млн грн на дороги с депутата : Власти.нет 17:15
- Зеленский "уговорил" самовыдвиженца дать 175 млн на дороги в округе, где победил кандидат "Слуги народа" : Times.dn.ua 16:46
- Зеленский за 3 минуты нашел 175 миллионов на дорогу (видео) : СЛОВО Одесса 16:46
- Зеленский уговорил мажоритарщика дать 175 миллионов на дорогу : Судебно-юридическая газета 16:41