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Фокус: Украина

Зеленский за 3 минуты нашел 175 миллионов на дороги: барыга Яценюка в шоке

Зеленский за 3 минуты нашел 175 миллионов на дороги: барыга Яценюка в шоке (106)

Полиграф 2019.08.02 19:26
02-08-2019, 17:28 | 628 0 Это должен видеть каждый! Зеленский показал, как убедить барыгу неотложно профинансировать дороги в области, которую он 5 лет грабил будучи членом группировки Народный Фронт. Член группировки Народный Фронт Андрей Иванчук за 3 минуты разговора с Зеленским согласился незамедлительно выделить 175 миллионов наворованных у людей денег, на строительство дорог в своей области.
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