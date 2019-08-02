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Трамп может принять предложение об участии в переговорах по Донбассу

Трамп может принять предложение об участии в переговорах по Донбассу (83)

Капитал 2019.08.02 16:20
Спецпредставитель США по переговорам по Украине Курт Волкер не исключил возможность, что президент США Дональд Трамп примет предложение об участии в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, если РФ будет настроена прекратить конфликт. "Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение.
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