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Суд обязал Госбюро расследований завести дело на Парубия

Суд обязал Госбюро расследований завести дело на Парубия (79)

Комментарии.UA 2019.08.02 21:19
сегодня, 19:57 o Мария Чиренко Решение обжалованию не подлежит Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований начать производство в отношении спикера Верховной Рады Андрея Парубия по факту его возможного вмешательства в деятельности избирательной комиссии (ч.4 ст.157 УК). Данное решение принял 22 июля судья Виталий Циктич. Согласно материалам дела, истец 5 июля направил по почте в ГБР заявление о
СУД, ЖАЛОБА, ЗАЯВИТЕЛЬ, РЕФЕРЕНДУМ, БЕЗДЕЙСТВИЕ, ДЕЛО, Парубия, Парубием, Киев, Украина

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