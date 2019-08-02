Суд обязал Госбюро расследований завести дело на Парубия (79)

Комментарии.UA 2019.08.02 21:19

сегодня, 19:57 o Мария Чиренко Решение обжалованию не подлежит Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований начать производство в отношении спикера Верховной Рады Андрея Парубия по факту его возможного вмешательства в деятельности избирательной комиссии (ч.4 ст.157 УК). Данное решение принял 22 июля судья Виталий Циктич. Согласно материалам дела, истец 5 июля направил по почте в ГБР заявление о