Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Посольство США в Украине предупредило о возможной угрозе ИГИЛ на День независимости

Посольство США в Украине предупредило о возможной угрозе ИГИЛ на День независимости (51)

InfoResist.org 2019.08.02 18:46
InfoResist Посольство США в Украине выпустило предупреждение для американских граждан о возможных угрозах безопасности во время праздников в августе. Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства. "ИГИЛ и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные периоды для продвижения своей повестки дня и проведения атак", - говорится в заявлении. Акцент сделан на мусульманском празднике Курбан-байрам (11-12 августа) и
ПОСОЛЬСТВО, УКРАИНА, БАЙРАМ, ПРАЗДНИК, АТАКА, ЭКСТРЕМИСТ, Украина, США, Киев

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019