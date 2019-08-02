Посольство США в Украине предупредило о возможной угрозе ИГИЛ на День независимости (51)

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- Посольство США в Украине предупредило американцев о возможной опасности во время праздников в августе : 112.ua 18:00
- Посольство США предупреждает, что в Украине в августе опасно : Версии.com 17:55
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- Посольство США предупредило об угрозе экстремистских атак в Украине : From-UA.com 17:34
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- Украина небезопасна для посещений в августе, - посольство США : Телеканал новин "24" 17:31
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- День независимости Украины: США предупредили об опасности терактов : Сегодня.ua 17:12
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- Посольство США в Украине предупреждает о возможной активности экстремистов во время праздников в августе : Интерфакс-Україна 17:06
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