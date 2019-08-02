Посольство США в Украине предупредило о возможной угрозе ИГИЛ на День независимости (51)

InfoResist.org 2019.08.02 18:46

InfoResist Посольство США в Украине выпустило предупреждение для американских граждан о возможных угрозах безопасности во время праздников в августе. Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства. "ИГИЛ и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные периоды для продвижения своей повестки дня и проведения атак", - говорится в заявлении. Акцент сделан на мусульманском празднике Курбан-байрам (11-12 августа) и