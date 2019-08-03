Европу ''сожжет'' аномальная жара: появился пугающий прогноз от климатологов (18)

NewsMir.info 2019.08.02 21:08

Дата публикации: сегодня 20:44 Аномальная жара в Европе, побившая все рекорды, вызвана изменениями климата, которые возникли из-за человеческой деятельности. К такому выводу пришли ученые из Всемирной службы погоды, пишет AFP. Предполагается, что столбики термометров в будущем поднимутся еще выше. Отмечается, что глобальное потепление увеличило вероятность возникновения июльской жары в некоторых странах в 10-100 раз по сравнению с расчетами