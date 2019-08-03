Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Европу ''сожжет'' аномальная жара: появился пугающий прогноз от климатологов

Европу ''сожжет'' аномальная жара: появился пугающий прогноз от климатологов (18)

NewsMir.info 2019.08.02 21:08
Дата публикации: сегодня 20:44 Аномальная жара в Европе, побившая все рекорды, вызвана изменениями климата, которые возникли из-за человеческой деятельности. К такому выводу пришли ученые из Всемирной службы погоды, пишет AFP. Предполагается, что столбики термометров в будущем поднимутся еще выше. Отмечается, что глобальное потепление увеличило вероятность возникновения июльской жары в некоторых странах в 10-100 раз по сравнению с расчетами
ГРОЗА, ДОЖДЬ, ГРАДУС, СИНОПТИК, ПОГОДА, ТЕМПЕРАТУРА, Диденко, Украина, Киев, Одесса
2019.08.03 (18)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019