В Москве снова задержания на акции за честные выборы (32)

2019.08.03 (32)2019.08.02 (10) →
- В Москве на акции за честные выборы задержали уже более 600 человек : Укринформ 18:47
- В Москве на акции протеста задержали почти 400 человек : УНИАН 18:47
- В Москве снова вспыхнули протесты, полиция провела жесткие задержания : InfoResist.org 18:31
- На акции протеста в Москве задержали около 600 человек : 112.ua 18:30
- На акции протеста в Москве задержали более 300 человек : Николаевский центр журналистских расследований 18:09
- В России продолжаются протесты: задержаны более 300 человек : Українські Новини 17:44
- Задержания на протестной акции в центре Москвы, 3 августа 2019 : СНІП 17:37
- Протесты в Москве: количество задержанных превысила 300 человек : ForUm 17:34
- В Москве на акции протеста полицией задержаны сотни людей : Realist.online 17:26
- Новый рекорд Росгвардии на митинге в Москве. Задержано 349 человек : Компромат.ws 17:22
- В Москве на акции за свободные выборы уже задержали более 300 человек : #Буквы 17:19
- В Москве на акции за свободные выборы задержали более 300 человек : Зеркало недели. Украина 17:16
- В РФ создали сайт с персональными данными людей, которые участвовали в митингах в Москве : Новое Время 17:09
- В Москве на акции протеста задержали уже более 300 человек : Громадське телебачення 17:05
- Число задержанных на митинге в Москве превысило 300 человек : ГолосUA 17:05
- Протесты в Москве: Число задержанных превысило 300 человек : 112.ua 17:00
- В Москве новые протесты: почти 200 задержанных (ФОТО) : UATV 16:44
- Новая акция протеста в Москве: полиция снова задерживает активистов : Фокус 16:34
- В Москве проходит несанкционированный митинг, задержаны 89 человек, - СМИ : ASPI 16:13
- В Москве во время несанкционированных протестов силовики задержали около 90 человек : Громадське телебачення 16:05
- В Москве перед началом акции протеста задержали активистку Соболь : КНК Медиа 15:50
- Власти РФ готовятся к массовым протестам: в центр Москвы стянуты сотни автобусов ОМОНа. ВИДЕО : Информационное Сопротивление 15:42
- В Москве снова задержания на акции за честные выборы : Українська правда 15:40
- В Москве на акции за честные выборы начались задержания : Главное 15:34
- В Москве задержали Любовь Соболь: силовики Путина выволокли юриста ФБК прямо из машины - жесткие кадры : Dialog.ua 15:32
- Протесты в Москве: Силовики задержали около 90 человек : 112.ua 15:30
- Любовь Соболь задержана на выходе из своего штаба : Компромат.ws 15:22
- В Москве вспыхнули новые протесты: стянули силовиков, есть задержанные - фото и видео : NewsMir.info 15:08
- В Москве задержана юрист Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь : Крым.Реалии RFE/RL 14:53
- В Москве вспыхнули новые протесты: стянули силовиков, есть задержанные - фото и видео : ГЛАВПОСТ 14:34
- В Москве девушку, которая читала Конституцию на протестах 27 июля, поставили на учет в полицию : Меридиан Севастополь 13:00