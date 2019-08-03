В Москве снова задержания на акции за честные выборы (32)

Українська правда 2019.08.03 15:40

Во время очередной акции в Москве с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму задержаны десятки человек. Шествие людей по бульварам.#Допускай pic.twitter.com/ToMmu1NKhS - Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 3, 2019 Как пишет "Медуза", в этот раз акция проходит в формате прогулки по Бульварному кольцу от Пречистенских до Покровских ворот. Аааааааа "Относитесь бережно к сотрудникам росгвардии - это ваши сыновья".