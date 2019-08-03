ЦИК установила результаты выборов на 191 округе из 199 (107)

2019.08.03 (107)2019.08.02 (43) →
- Стали известны официальные результаты выборов по партийным спискам : Комсомольская Правда в Украине 18:46
- ЦИК официально объявил итоги выборов по партийным спискам : Times.com.ua 18:45
- ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам : Iнше ТВ 18:44
- ЦИК объявила результаты парламентских выборов по партийным спискам : UATV 18:44
- ЦИК объявила результаты выборов по партийным спискам : Слово і Діло 18:42
- ЦИК объявила результаты выборов в Раду : Hubs 18:41
- ЦИК утвердила результаты выборов в Верховную Раду по спискам партий : ОстроВ 18:39
- ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам : Новое Время 18:39
- В ЦИК объявили результаты выборов по партийным спискам : NewsOne 18:38
- ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам : Front News International 18:37
- ЦИК утвердила результаты выборов в Раду по партийным спискам : LB.ua 18:37
- ЦИК огласила официальные результаты выборов в Верховную Раду по партийным спискам : Lenta.ua 18:37
- ЦИК установила официальные результаты выборов в Раду в общегосударственном округе : Громадське телебачення 18:35
- ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам : ГолосUA 18:35
- ЦИК объявила официальные результаты парламентских выборов : Еспресо TV 18:33
- Выборы в Раду: ЦИК объявила результаты по партийным спискам : DsNews 18:33
- Выборы в Верховную Раду: ЦИК объявила результаты по партийным спискам : ДонПресс 18:28
- ЦИК объявила результаты выборов в ВР по партийным спискам : DailyUA 18:24
- ЦИК объявила результаты выборов по партийным спискам : Комментарии.UA 18:19
- ЦИК объявила результаты выборов по партийным спискам : Страна.ua 18:17
- ЦИК объявила результаты внеочередных выборов в Раду по партийным спискам : Укринформ 18:17
- ЦИК установил результаты выборов в Раду по спискам партий : Українські Новини 18:14
- Выборы в Раду: сколько депутатов пройдут в парламент по партийным спискам : Телеграф.com.ua 18:13
- ЦИК объявила результаты выборов по партийным спискам : РБК-Україна 18:11
- Выборы в Раду: ЦИК объявила окончательные результаты голосования по спискам : Обозреватель 18:09
- ЦИК объявила официальные результаты выборов по партийным спискам : Николаевский центр журналистских расследований 18:09
- В "Слуге народа" уже поделили руководящие должности в парламенте : Lenta.ua 18:07
- Зеленский планирует в сентябре встретиться с Трампом в Вашингтоне, - СМИ : ДнепрCity.net 18:06
- Центризбирком объявил окончательные результаты выборов в Раду по партийным спискам : Гордон 18:05
- Выборы в Верховную Раду: ЦИК объявила результаты по партийным спискам : ICTV Факти 18:05
- ЦИК объявила результаты выборов по партийным спискам : Главное 18:04
- ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам : УНИАН 18:03
- ЦИК объявила результаты выборов в ВР по партийным спискам : Українські національні новини 18:03
- ЦИК объявила результаты выборов в ВР по партийным спискам : ПрессОрг24 18:02
- ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам : 112.ua 18:00
- ЦИК объявила официальные результаты выборов по партийным спискам : Зеркало недели. Украина 17:46
- ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам : Интерфакс-Україна 17:36
- ЦИК установила результаты выборов на 191 округе из 199 : Громадське телебачення 17:35
- Члены ЦИК изъяли избирательную документацию на 50-ом округе в Покровске : ДонПресс 17:28
- Досрочные выборы в парламент: На скандальном 199 округе победил кандидат от ЕС : Vector News 17:16
- Порошенко прокомментировал победу над представителем "Слуги народа" : Винница Реал 16:25
- ЦИК признала избранными уже 191 нардепа-мажоритарщика : Преступности.нет 16:18
- ЦИК признала избранными уже 191 нардепа-мажоритарщика : Весь Харьков 16:10
- ЦИК признала избранными 191 народного депутата : Depo 16:02