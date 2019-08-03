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Фокус: Украина

ЦИК установила результаты выборов на 191 округе из 199

ЦИК установила результаты выборов на 191 округе из 199 (107)

Громадське телебачення 2019.08.03 17:35
Марко Погуляевський Центральная избирательная комиссия установила результаты досрочных выборов в Верховную Раду Украины на 191 округе из 199. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, который транслировало Громадское. По ее словам, на 8 округах продолжается пересчет или уточнение результатов голосования. В то же время глава ЦИК заявила, что получила протоколы о результатах голосования за партии (по общегосударственному многомандатному
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2019.08.03 (107)

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