"Слуга народа" выдвинет Разумкова на пост спикера Рады (63)

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- Это будут прекращать! Зеленский провел серьезный разговор с новоизбранными "слугами народа". Встреча была закрытой : Корупція Інфо 18:50
- Никаких договорняков не будет! Зеленский рассказал, о чем говорил со "Слугой народа". Разговор будет короткий : Корупція Інфо 18:50
- Разумков готовится стать спикером Верховной Рады : Вибори в Україні та світі 18:45
- Разумков не сказал, кто и сколько заплатил за тренинг в Трускавце : Экономика.com.ua 18:30
- Главой фракции партии Зеленского станет "порохобот" Арахамия : Экономика от Пророка 18:26
- Разумков готовится стать спикером Верховной Рады : В Час Пик 18:15
- Разумков отказался назвать сумму, потраченную на обучение "Слуги народа" в Трускавце : Страна.ua 17:47
- Разумков рассказал, для чего Зеленский встречался с будущими нардепами : Hronika.info 17:41
- Разумков отказался озвучить стоимость обучения "слуг народа" в Трускавце : ATR.ua 17:13
- Зеленский анонсировал встречу с Трампом: где и когда : ICTV Факти 17:06
- Разумков засекретил сумму, которая была потрачена на обучение "слуг народа" в Трускавце : Depo 17:02
- Зеленский рассказал, когда у него запланирована встреча с Трампом : IPnews 16:45
- Зеленский предупредил "слуг народа" о недопустимости прогулов заседаний Рады или "договорняков" : Times.dn.ua 16:45
- Путинские пропагандисты неожиданно поставили Зеленского в один ряд с Гитлером: в чем причина : FinOboz 16:35
- Зеленский предупредил "слуг народа" о последствиях прогулов и "договорняков" : DsNews 16:33
- Партия "Слуга народа" выдвинула свою кандидатуру спикера Верховной Рады : Realist.online 16:26
- Партия "Слуга народа" может предложить Разумкова на пост спикера Верховной Рады, -СМИ : ASPI 16:13
- Появились фото "сюрприза", который ждет "слуг народа" после Трускавца: "Это уже слишком!" : NewsMir.info 16:12
- В "Слуге народа" не признаются, сколько потратили на обучение в Трускавце : Українська правда 16:10
- Появились фото "сюрприза", который ждет "слуг народа" после Трускавца: "Это уже слишком!" : Politeka 16:10
- Зеленский предупредил "слуг народа" о недопустимости прогулов заседаний Рады или "договорняков" : ОстроВ 16:09
- Появились фото "сюрприза", который ждет "слуг народа" после Трускавца: "Это уже слишком!" : NewsMir.info 16:08
- Проверяют канализационные люки и разувают "слуг народа": как Трускавец ждет Зеленского : Корупція Інфо 15:50
- Зеленский сделал неожиданное заявление о местных выборах в Украине: "все идет по плану" : Politeka 15:40
- Путинские пропагандисты неожиданно поставили Зеленского в один ряд с Гитлером: в чем причина : ReplyUA.net 15:27
- Разули даже "слуг народа": в Трускавце устроили переполох из-за приезда Зеленского (фото и видео) : Begemot.media 15:16
- Российские пропагандисты внезапно связали Зеленского с Гитлером: что происходит : Диванна Сотня 15:03
- Зеленский проводит в Трускавце встречу с будущими нардепами от "Слуги народа" : УНИАН 15:02
- В партии "Слуга народа" рассказали, кого выдвинут на пост спикера Верховной Рады : Дело.ua 15:02
- "Слуга народа" выдвинет Разумкова на пост спикера Рады : Depo 15:02
- Американские эксперты проведут тренинги для новоизбранных депутатов : Hronika.info 14:41
- Зеленский провел закрытую встречу с депутатами от "Слуги народа" : Lenta.ua 14:37
- Зеленский предупредил депутатов от "Слуги народа" о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний : LB.ua 14:37
- Зеленский проводит встречу с будущими нардепами от "Слуги народа" в Трускавце : Гордон 14:35
- Зеленский встретился с будущими нардепами от "Слуги народа" в Трускавце (ФОТО, ВИДЕО) : ГолосUA 14:35
- "Слуга народа" предложит назначить Разумкова главой Верховной Рады : Телеканал новин "24" 14:30
- В Трускавце перед визитом Зеленского будущих парламентариев заставили разуться : ДонПресс 14:28
- Ищут бомбу: Переполох устроили в Трускавце перед приездом Зеленского : NewsProUA 14:23
- Зеленский без прессы встретился со "слугами" в Трускавце : Вести.ua 14:15
- Американские эксперты проведут тренинги для новоизбранных депутатов Верховной Рады : Сегодня.ua 14:12
- Зеленский в Трускавце проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа" : Интерфакс-Україна 14:06
- Зеленский в Трускавце проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа" : Главное 14:04
- Зеленский прибыл на встречу со "слугами народа" в Трускавце : Телеканал новин "24" 14:00
- "Слуг народа" разули перед визитом Зеленского - ВИДЕО : Тарасова Правда 13:53