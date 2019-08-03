"Слуга народа" выдвинет Разумкова на пост спикера Рады (63)

Depo 2019.08.03 15:02

Партия "Слуга народа" предложит выдвинуть кандидатом на пост спикера Верховной Рады главу партии Дмитрия Разумкова 3 серпня 2019 14:36 Об этом Разумков заявил в субботу в Трускавце после 40-минутной встречи членов партии с президентом Владимиром Зеленским, передает Depo.ua со ссылкой на УП. "На сегодняшний день партия будет предлагать меня в качестве кандидатуры на пост спикера Верховной Рады", - сказал он.