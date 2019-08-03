Слуг народа разули перед приездом Зеленского в Трускавец (29)

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- Мыли ступеньки и снимали обувь: Как Трускавец готовился к визиту Зеленского : InfoResist.org 12:46
- Зеленский едет во Львовскую область : Слово і Діло 12:42
- Зеленский едет во Львовскую область : Bigmir)net Новости 12:38
- Президент Зеленский сегодня прибудет во Львовскую область: стало известно о программе визита : FinOboz 12:35
- Зеленский едет во Львовскую область : ForUm 12:34
- В Трускавце перед приездом Зеленского заставили разуваться "слуг народа" : Еспресо TV 12:33
- Зеленский едет во Львовскую область : РИА Мелитополь 12:28
- Президент Зеленский сегодня прибудет во Львовскую область: стало известно о программе визита : ReplyUA.net 12:26
- Членов "Слуги народа" заставили разуться из-за приезда Зеленского - фото, видео : Realist.online 12:26
- Зеленский во Львовской области примет участие в "совещании по развитию медицинского туризма" : LB.ua 12:07
- Зеленский приехал в Трускавец на совещание по развитию медицинского туризма : ICTV Факти 12:05
- В Трускавце перед приездом Зеленского разули будущих депутатов от "Слуги народа" : 112.ua 12:00
- Зеленский в субботу едет во Львовскую область на совещание по медицинскому туризму : Страна.ua 11:47
- Тотальная проверка: перед приездом Зеленского в Трускавец даже разувают "слуг народа" : IPnews 11:45
- Фото, видео: перед приездом Зеленского "слугам народа" пришлось разуться : UA.news 11:44
- Разули даже "слуг народа": в Трускавце устроили переполох из-за приезда Зеленского. Видео : Обозреватель 11:39
- Зеленский едет во Львовскую область : Укринформ 11:32
- Соцсети повеселило видео проверки "слуг народа" перед визитом Зеленского : Апостроф 11:30
- В Трускавце перед приездом Зеленского "слуг народа" разули : Экономика.com.ua 11:30
- Разувают "слуг народа", проверяют лайтбоксы и канализацию: в Трускавце ждут Зеленского : Українські Новини 11:14
- Зеленский планирует развивать медицинский туризм в Украине : Телеграф.com.ua 11:13
- Зеленский примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине : Интерфакс-Україна 11:06
- Проверяют канализационные люки и лайтбоксы: в Трускавце готовятся к приезду Зеленского : Новое Время 10:39
- Слуг народа разули перед приездом Зеленского в Трускавец : Bigmir)net Новости 10:38
- В Трускавце перед приездом Зеленского разули "слуг народа" : Vector News 10:15
- В Трускавце перед приездом Зеленского разули "слуг народа" : Українська правда 10:10
- "Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце : NewsOboz 06:08
- Новым нардепам проведут еще один тренинг : ДнепрCity.net 05:06