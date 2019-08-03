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Фокус: Украина

Слуг народа разули перед приездом Зеленского в Трускавец

Слуг народа разули перед приездом Зеленского в Трускавец (29)

Bigmir)net Новости 2019.08.03 10:38
Также проверяют все люки. Депутатов разувают для проверки Скриншот видео В отеле Rixos в Трускавце, где в субботу ждут президента Владимира Зеленского, усилены меры безопасности, сообщает УП. В отеле были установлены рамки, работники УГО даже просят будущих депутатов от "Слуги народа" разуться. Кроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца. "Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос
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2019.08.03 (29)

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