"Журналисты, СБУ или спецслужбы": Богдан не знает, кто "слил" его заявление (15)

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- Кто стоит за утечкой относительно заявления Богдана об отставке : Телеканал новин "24" 05:00
- Стеб над журналистами. У Зеленского протроллили СМИ "отставкой" Богдана : Украинско-Российское обозрение 04:31
- "Мы не держимся за власть", - Зеленский заявил, что заявление об отставке написала вся его команда, а не один Богдан : Корабелов.инфо 03:53
- Важных дел в стране нет: соцсети обсуждают признание Богдана об отставке : FaceNews 03:01
- Зеленский подтвердил, что у него лежат заявления на увольнение всей команды : ZpTown 01:59
- Отставка Богдана: что происходит на самом деле : Vector News 01:17
- Люди немножко пошутили и посмотрели на эффект, - Гримчак об "увольнении" Богдана : Vector News 01:16
- Это нарушение законодательства, - Якубин о заявление Богдана на увольнение с "открытой" датой : Vector News 01:16
- Кличко выдвинули ультиматум ради должности : Новости Киева 00:54
- Кличко выдвинули ультиматум ради должности : NewsOboz 00:38
- Киев забирают победители? Почему Богдан хочет лишить Кличко полномочий : Громадське телебачення 00:35
- Маразмы дня: супермен Кравцов, неправильный палец Кличко и тайны политического тимбилдинга : RUpor.info 00:11
- Информация об отставке Богдана превратилась в настоящий информационный и политический факап, - Бутусов : Новости без границ 00:07
- "Мы не держимся за власть", - Зеленский заявил, что заявление об отставке написала вся его команда, а не один Богдан : Корабелов.инфо 23:53