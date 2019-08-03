"Журналисты, СБУ или спецслужбы": Богдан не знает, кто "слил" его заявление (15)

#Буквы 2019.08.02 15:19

Опубликовано: Пятница, 02 августа 2019 14:34 Глава Офиса Президента Андрей Богдан сообщил журналистам, что появление вчера в Сети его заявления об отставке может быть провокацией каких-то спецслужб. Об этом он рассказал журналистам во время визита в Ивано-Франковск, сообщает "Укринформ". Богдан подтвердил, что писал заявление об отставке, а вот как соответствующий снимок попал в Сеть - не знает.