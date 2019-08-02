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Мера пресечения главе Окружного админсуда Киева Вовку не рассматривается, - защита

Мера пресечения главе Окружного админсуда Киева Вовку не рассматривается, - защита (1)

Українські Новини 2019.08.02 19:44
Павел Вовк. Адвокат главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка Михаил Ильяшев, заявляет, что мера пресечения его подзащитному не рассматривается в то время, как Вовк отрицает вмешательство своего суда в работу госорганов. Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини. "На сегодняшний день нет никаких вопросов о мере пресечения", - сказал он. Также он сообщил, что Вовку не инкриминируется тяжкое преступление.
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2019.08.03 (1)

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