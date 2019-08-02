Мера пресечения главе Окружного админсуда Киева Вовку не рассматривается, - защита (1)

Українські Новини 2019.08.02 19:44
Павел Вовк.
Адвокат главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка Михаил
Ильяшев, заявляет, что мера пресечения его подзащитному не рассматривается
в то время, как Вовк отрицает вмешательство своего суда в работу госорганов.
Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.
"На сегодняшний день нет никаких вопросов о мере пресечения", - сказал он.
Также он сообщил, что Вовку не инкриминируется тяжкое преступление.
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