В Украине назвали количество жителей Донбасса с паспортами РФ: их ждет "сюрприз" (8)

Вести-UA 2019.08.02 21:55

Значительная часть жителей оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта, идентифицирована. Об этом в интервью НВ рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, документы Российской Федерации уже получили более 13 тыс. человек. "У нас есть полная картина, нами сейчас - в процессе следствия - устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и