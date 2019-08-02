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В Украине назвали количество жителей Донбасса с паспортами РФ: их ждет "сюрприз"

В Украине назвали количество жителей Донбасса с паспортами РФ: их ждет "сюрприз" (8)

Вести-UA 2019.08.02 21:55
Значительная часть жителей оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта, идентифицирована. Об этом в интервью НВ рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, документы Российской Федерации уже получили более 13 тыс. человек. "У нас есть полная картина, нами сейчас - в процессе следствия - устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и
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2019.08.03 (8)

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