Зеленский с Богданом пришли в комментарии к Иванчуку, когда тот попытался откреститься от публичного обязательства построить дорогу на Ивано-Франковщине (9)

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- 175 миллионов на один завтрак президента - главное за вечер пятницы, 2 августа : Вести.ua 03:45
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- "Вы пообещали". Зеленский написал депутату комментарий в Facebook : Vector News 00:16
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- Зеленский и Богдан заявились в комментарии на страницу нардепа с Ивано-Франковщины (ФОТО) : DsNews 00:03