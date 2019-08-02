Зеленский с Богданом пришли в комментарии к Иванчуку, когда тот попытался откреститься от публичного обязательства построить дорогу на Ивано-Франковщине (9)

Українські Новини 2019.08.02 23:44

Андрей Иванчук. Скриншот: Андрій Іванчук/Facebook Президент Владимир Зеленский напомнил депутату Андрею Иванчуку, который как самовыдвиженец выиграл выборы в депутаты Рады в округе No88, об обещании профинансировать строительство дороги в Ивано-Франковской области. Об этом свидетельствует комментарий Президента под постом на странице Иванчука в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.