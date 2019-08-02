Трамп может принять предложение об участии в переговорах по Донбассу (6)

2019.08.03 (6)2019.08.02 (86) →
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- Волкер допускает, что Трамп примет предложение об участии в переговорах по Донбассу : ДнепрCity.net 01:06
- Данилюк назвал основную тему переговоров Зеленского с Трампом : Зеркало недели. Украина 00:46
- Волкер назвал условие, при котором Трамп войдет в нормандский формат : Times.dn.ua 00:45
- Волкер не исключил возможности участия Трампа в переговорах по Донбассу : Times.com.ua 00:45
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