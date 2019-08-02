Арестованный российский ЗРК "Печора" передали на вооружение ВСУ (4)

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- Министерству обороны передали российский ракетный комплекс "Печора", который 12 лет хранился в порту "Ольвия" : Корабелов.инфо 23:53