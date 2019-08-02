Арестованный российский ЗРК "Печора" передали на вооружение ВСУ (4)

Винница Реал 2019.08.02 19:26

Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники вместе с коллегами из Главной военной прокуратуры, ГП "Укроборонсервис" и Николаевской таможни передали Министерству обороны Украины российско-зенитный комплекс С-125 "Печора" с 36 ракетами класса "земля - воздух" 5В27Д в полном боевом оснащении. "Игрушку" еще в 2007-10 годах россияне незаконно переправили в Украину, чтобы от нас отправить в одно из африканских государств, находящееся под