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Фокус: Украина

Украина получила от США технику для разминирования на Донбассе на 5 млн грн (33)

UA1.com.ua 2019.08.03 14:44
Отмечается, что Украина занимает первое место в антирейтинге жертв от противотранспортных мин. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получила от Датской группы по разминированию технику и оборудование на сумму около 5 млн гривен для гуманитарного разминирования на Донбассе. Как сообщили в ГСЧС, оборудование и техника закуплены благодаря поддержке правительства США. В составе помощи иностранных партнеров есть оперативно-пиротехнические
РАЗМИНИРОВАНИЕ, ДОНБАСС, СНАРЯЖЕНИЕ, ТЕХНИК, ПИРОТЕХНИК, ОБОРУДОВАНИЕ, Билошицкий, Украина, США, Киев, Сирия, Луганск
2019.08.03 (33)

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