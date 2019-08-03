Украина получила от США технику для разминирования на Донбассе на 5 млн грн (33)

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- США передали Украине технику для разминирования Донбасса : Iнше ТВ 18:44
- США передали Украине технику и оборудование для разминирования Донбасса : Газета День 18:23
- ГСЧС получила оборудование для разминирования на Донбассе на 5 млн гривень : Комментарии.UA 18:19
- ГСЧС получила технику для гуманитарного разминирования на Донбассе стоимостью 5 млн грн : MIGnews.com.ua 18:07
- США передали Украине технику и оборудование для разминирования Донбасса : Рубрика 17:32
- ГСЧС получила технику и оборудование для гуманитарного разминирования на 5 млн грн : DailyUA 17:24
- ГСЧС получила технику и оборудование для гуманитарного разминирования на 5 млн грн : Українські національні новини 17:18
- ГСЧС получила технику и оборудование для гуманитарного разминирования на 5 млн грн : ПрессОрг24 17:16
- Украина получила технику для разминирования на Донбассе.ФОТО : SiteUA 16:45
- Украина опередила Сирию по количеству жертв противотранспортных мин : ДонПресс 16:28
- США передали Украине технику и оборудование для разминирования Донбасса : Depo 16:02
- Украина получила технику и оборудование для разминирования Донбасса : Информационный портал города Измаил 15:45
- Спасатели получили технику для гуманитарного разминирования на Донбассе : Times.dn.ua 15:45
- Американцы передали украинским пиротехникам оборудование для разминирования на Донбассе : Медиа-группа "Объектив" 15:12
- Украина получила от США технику для разминирования на Донбассе на 5 млн грн : UA1.com.ua 14:44
- США передали Украине технику для разминирования Донбасса : Экономика.com.ua 14:31
- ГСЧС получила технику для разминирования Донбасса : Мариупольские новости 13:57
- ГСЧС получила от США технику и оборудование для разминирования на Донбассе : Трибун Луганска 13:47
- Украинские спасатели получили современную технику для разминирования на Донбассе : I24.com.ua 13:41
- США передали Украине оборудование для разминирования Донбасса : Соцпортал 13:37
- США передали Украине оборудование для разминирования Донбасса : Местные вести 13:07
- Украина получила от США оборудование для разминирования Донбасса : Hronika.info 12:41
- Украина получила от США оборудование для разминирования Донбасса : 06272.com.ua Костянтинівка 12:30
- Спасатели получили технику для гуманитарного разминирования на Донбассе : Новости Донбасса 12:09
- Украина получила от США оборудование для разминирования Донбасса : 6262.com.ua Славянск 12:06
- Украина получила от США оборудование для разминирования Донбасса : 06267.com.ua Дружковка 12:02
- Украина получила от США специальное оборудование для разминирования Донбасса : Народна Правда 11:38
- Украина получила от США оборудование для разминирования Донбасса : Новости без границ 11:37
- США передали Украине технику и оборудование для разминирования Донбасса : 112.ua 11:30
- Украина получила оборудование для разминирования Донбасса из США : UA.news 10:14
- ГСЧС получила технику от США для разминирования на Донбассе : ForUm 10:04
- ГСЧС получила технику и оборудование для разминирования : Journalist.today 09:47
- ГСЧС получила технику и оборудование для разминирования на Донбассе от США : Укринформ 07:32