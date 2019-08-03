Украина получила от США технику для разминирования на Донбассе на 5 млн грн (33)

UA1.com.ua 2019.08.03 14:44

Отмечается, что Украина занимает первое место в антирейтинге жертв от противотранспортных мин. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получила от Датской группы по разминированию технику и оборудование на сумму около 5 млн гривен для гуманитарного разминирования на Донбассе. Как сообщили в ГСЧС, оборудование и техника закуплены благодаря поддержке правительства США. В составе помощи иностранных партнеров есть оперативно-пиротехнические