Гамбургский счет: в 221 черной спортивной сумке обнаружен кокаин на EUR1 млрд (20)

Фокус 2019.08.02 22:34

2019-08-02 22:15:34 Фото: Главное таможенное управление Гамбурга Наркотики пытались провезти под видом соевых бобов В порту Гамбурга обнаружили 4,5 тонны кокаина стоимостью больше €1 миллиарда - это самая крупная контрабанда наркотиков в истории Германии. Об этом 2 августа сообщается на сайте гамбургской таможни. Кокаин нашли в конце июля, когда проверяли подозрительный морской контейнер.