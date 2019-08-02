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Фокус: Украина

Гамбургский счет: в 221 черной спортивной сумке обнаружен кокаин на EUR1 млрд

Гамбургский счет: в 221 черной спортивной сумке обнаружен кокаин на EUR1 млрд (20)

Фокус 2019.08.02 22:34
2019-08-02 22:15:34 Фото: Главное таможенное управление Гамбурга Наркотики пытались провезти под видом соевых бобов В порту Гамбурга обнаружили 4,5 тонны кокаина стоимостью больше €1 миллиарда - это самая крупная контрабанда наркотиков в истории Германии. Об этом 2 августа сообщается на сайте гамбургской таможни. Кокаин нашли в конце июля, когда проверяли подозрительный морской контейнер.
КОКАИН, КОНТЕЙНЕР, АНТВЕРПЕН, МОНТЕВИДЕО, ПАРТИЯ, УРУГВАЙ, Германия, Гамбург, Украина
2019.08.03 (20)

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