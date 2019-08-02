Гамбургский счет: в 221 черной спортивной сумке обнаружен кокаин на EUR1 млрд (20)

2019.08.03 (20)2019.08.02 (43) →
- В Гамбурге изъяли крупнейшую в Германии партию кокаина на миллиард евро : КОД 05:51
- В Гамбурге изъяли партию кокаина ценой в миллиард евро : КОД 05:51
- Партию кокаина почти на EUR1 млрд изъяли в Гамбурге : Компромат.ws 05:22
- В Германии изъяли крупнейшую в истории партию кокаина на почти миллиард евро : КОД 04:51
- В Гамбурге таможенники изъяли груз кокаина суммой в 1 млрд долларов : NewsMir.info 04:07
- В ФРГ изъяли крупнейшую в истории партию кокаина на почти миллиард евро : В Кулаке 03:57
- В Гамбурге изъяли партию кокаина ценой в миллиард евро : Зеркало недели. Украина 03:46
- В Гамбурге таможенники изъяли груз кокаина суммой в 1 млрд долларов : 112.ua 03:30
- В ФРГ изъяли крупнейшую в истории партию кокаина на почти миллиард евро : ДнепрCity.net 03:06
- В ФРГ изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина : Телеграф.com.ua 02:43
- В Гамбурге изъяли крупнейшую в Германии партию кокаина на миллиард евро : DailyUA 02:24
- В Гамбурге изъяли крупнейшую в Германии партию кокаина на миллиард евро : Українські національні новини 02:17
- В Гамбурге изъяли крупнейшую в Германии партию кокаина на миллиард евро : ПрессОрг24 02:16
- Операция на 1 млрд евро. В Германии конфисковали рекордную партию кокаина : Новое Время 02:09
- В ФРГ изъяли крупнейшую в истории партию кокаина на почти миллиард евро : Диванна Сотня 02:03
- Операция на 1 млрд евро. В Германии конфисковали рекордную партию кокаина : Новое Время 01:39
- В Германии изъяли партию кокаина на 1 миллиард евро : Новости Ю 01:12
- В Германии обнаружили крупнейшую в истории страны партию кокаина. Ее стоимость - $1 млрд : Громадське телебачення 01:05
- В Германии таможенники изъяли 4,5 тонны кокаина: привезли из Уругвая (ФОТО) : ГолосUA 00:05
- В ФРГ изъяли крупнейшую в истории партию кокаина на почти миллиард евро : Хвиля 00:05