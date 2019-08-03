На мосту на Труханов остров в Киеве обрушилась конструкция (ВИДЕО) (6)

Gorsovet.com.ua 2019.08.02 19:39

Сегодня, 2 августа, в Киеве обрушились конструкции на пешеходном мосту на Труханов остров. Об этом передает корреспондент "НМ" со ссылкой на Киев оперативный. В комментариях под публикацией киевляне негодуют. Видео смотрите здесь Справка: Парковый мост - пешеходный мост через Днепр, который соединяет центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханового острова. Сооружен в 1956-1957 годах по проекту института "Укрпроектстальконструкция".