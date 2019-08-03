Печерский суд постановил выплатить Портнову 7 миллионов гривен из госбюджета (15)

НикВести 2019.08.03 02:09

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Андрея Портнова, бывшего заместителя главы администрации осужденного за госизмену экс-президента Виктора Януковича. Суд обязал государство компенсировать истцу 7 млн гривен за счет средств налогоплательщиков, сообщает "Слідство.Інфо". Решение в пользу Портнова в пятницу, 2 августа, вынес судья Сергей Вовк известный тем, что в 2012 году приговорил Юрия Луценко к четырем годам лишения свободы.