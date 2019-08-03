Печерский суд постановил выплатить Портнову 7 миллионов гривен из госбюджета (15)

2019.08.03 (15)2019.08.02 (35) →
- Суд вынес решение о взыскании из госбюджета в пользу Портнова 7 миллионов гривен : АТН 13:01
- Портнов получит 7 миллионов компенсации : 2000.ua 12:30
- Скандальный судья судья Вовк постановил выплатить Портнову почти 7 мнл из бюджета : 7 днів Ужгородськi 12:06
- Скандальный судья судья Вовк постановил выплатить Портнову почти 7 мнл из бюджета : 7 днів Ужгородськi 12:06
- Суд в Киеве решил взыскать из госбюджета в пользу соратника Януковича около 7 млн гривен : ОстроВ 11:39
- Печерский суд решил взыскать из госбюджета 7 млн грн в пользу Портнова : LB.ua 11:37
- Защита чести и достоинства: Печерский суд решил возместить Портнову почти 7 млн гривен : Begemot.media 11:16
- Печерский суд присудил взыскать из госбюджета в пользу Портнова около 7 млн грн : Гордон 11:05
- Суд постановил выплатить Портнову 7 млн грн из бюджета : Южная правда 08:04
- Печерский суд решил возместить Портнову почти 7 млн гривен : Persona.top 07:17
- Судья Вовк постановил взыскать из украинского бюджета почти 7 млн грн в пользу Портнова : ДнепрCity.net 07:06
- Портнову выделят из госбюджета 7 млн грн компенсации : Uapress.info 06:44
- Печерский суд постановил выплатить Портнову 7 миллионов гривен из госбюджета : НикВести 02:09
- Суд постановил взыскать из госбюджета 7 млн гривен в пользу Портнова : Times.dn.ua 00:45