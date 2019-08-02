Путин принял радикальное решение: подписан закон, который изменит все (37)

Hyser 2019.08.02 22:41

22:27 02.08 В России упростили процедуру получения разрешения на жительство для иностранцев - думают, поможет Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение разрешения на проживание в стране иностранцам О попытке Путина хоть как-то завлечь ненавистных европейцев и американцев в страну сообщает Официальный интернет-портал правовой информации РФ. Документы о рассмотрении заявлений на выдачу разрешения о проживании в