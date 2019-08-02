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Путин принял радикальное решение: подписан закон, который изменит все

Путин принял радикальное решение: подписан закон, который изменит все (37)

Hyser 2019.08.02 22:41
22:27 02.08 В России упростили процедуру получения разрешения на жительство для иностранцев - думают, поможет Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение разрешения на проживание в стране иностранцам О попытке Путина хоть как-то завлечь ненавистных европейцев и американцев в страну сообщает Официальный интернет-портал правовой информации РФ. Документы о рассмотрении заявлений на выдачу разрешения о проживании в
ПУТИН, ЖИТЕЛЬСТВО, ПРОЖИВАНИЕ, БЕЖЕНЕЦ, УКРАИНЕЦ, ГРАЖДАНСТВО, Путин, Россия, Украина, Крым, Донецк, Луганск
2019.08.03 (37)

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