Путин принял радикальное решение: подписан закон, который изменит все (37)

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- Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины : Нардеп.org.ua 13:08
- Кто получит вид на жительство в России : Милли Фирка 13:03
- Путин упростил предоставление украинцам вида на жительство : Власти.нет 12:45
- Путин упростил предоставление вида на жительство в РФ украинцам : UA1.com.ua 12:44
- Путин упростил получение вида на жительство для украинцев : Инфолайн 12:42
- Путин сделал очередной "подарок" для украинцев : Судебно-юридическая газета 12:41
- Украинцам и переселенцам, проживающим в РФ, Путин упростил проживание : Gorlovka.ua 12:36
- Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России : Контракты.ua 12:06
- Путин упростил получение права на временное проживание в России : Версии.com 11:54
- Путин упростил для украинцев порядок получения вида на жительство : Трибун Луганска 11:47
- Путин придумал еще одну подлость против Украины : From-UA.com 10:34
- Путин изменил порядок получения вида на жительство украинцам : Mk.Mk.Ua 10:03
- Путин подписал закон, упрощающий получение права на временное проживание в РФ : Donbass.UA 09:33
- Украинцам упростили процедуру получения разрешения на жительство в России : Медиа-группа "Объектив" 09:12
- Путин упростил получение вида на жительство для украинцев : Iнше ТВ 08:44
- Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины : Власти.нет 08:15
- Путин принял фатальное решение насчет украинцев в России: именно этого боялся Зеленский : Znaj.ua 07:46
- Путин упростил для украинцев получение вида на проживание в РФ : Позиция 07:27
- Путин упростил украинцам проживание в России : Persona.top 07:18
- Путин упростил порядок получения вида на жительство для украинцев : Слово і Діло 07:12
- Путін спростив процедуру отримання посвідки на проживання в РФ для українців : UA.news 06:44
- Путин упростил украинцам проживание в России : Единая Одесса 06:26
- Путин упростил получение вида на жительство для украинцев : Bigmir)net Новости 03:08
- Путин упростил украинцам получение вида на временное проживание в РФ : Vector News 02:16
- В России упростили процедуру получения вида на жительство для украинцев : 112.ua 02:00
- Путин упростил украинцам получение вида на временное проживание в РФ : Шиповник.ua 01:36
- Путин приготовил новый гадкий "удар исподтишка" по Украине: что произошло : Факты 01:33
- Путин подписал закон о предоставлении украинцам вида на жительство в России : Винница Реал 01:26
- В России упростили предоставление вида на жительство украинцам : ТСН.ua 01:13
- Путин упростил предоставление украинцам разрешения на жительство в РФ : Новости Ю 01:12
- Путин подписал закон об упрощении украинцам и переселенцам проживания в РФ : Times.dn.ua 00:45
- Путин упростил украинцам получение разрешений для проживания в России : Гордон 00:35
- Путин упростил предоставление украинцам вида на жительство в РФ : Комментарии.UA 00:19
- Путин упростил украинцам получение вида на временное проживание в РФ : Українська правда 00:10
- Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России : Экономические новости 00:03