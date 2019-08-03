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У Зеленского готовы объявить налоговую амнистию в Украине: первые подробности

У Зеленского готовы объявить налоговую амнистию в Украине: первые подробности (35)

Dialog.ua 2019.08.03 13:32
3 августа 2019, 12:56 - Команда Владимира Зелеснкого ведет переговоры с международными партнерами для того, чтобы запустить налоговую амнистию и не нарушить условия предоставления помощи. Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о перспективах объявления налоговой амнистии в Украине, передает "Диалог.UA". Известно, что термин "налоговая амнистия" подразумевает не их отмену, а возможность заплатить налоги по более низкой ставке без штрафов и наказания
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2019.08.03 (35)

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