У Зеленского готовы объявить налоговую амнистию в Украине: первые подробности (35)

Dialog.ua 2019.08.03 13:32

3 августа 2019, 12:56 - Команда Владимира Зелеснкого ведет переговоры с международными партнерами для того, чтобы запустить налоговую амнистию и не нарушить условия предоставления помощи. Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о перспективах объявления налоговой амнистии в Украине, передает "Диалог.UA". Известно, что термин "налоговая амнистия" подразумевает не их отмену, а возможность заплатить налоги по более низкой ставке без штрафов и наказания