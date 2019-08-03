В Одессе пьяный мужчина бросил из окна многоэтажки гранату (32)

Укринформ 2019.08.03 05:32

Укринформ В Киевском районе Одессы пьяный мужчина бросил из окна многоэтажки гранату, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает полиция Одесской области. Отмечается, что получив сообщение о том, что местный житель из окна дома бросил гранату, следственно-оперативная группа немедленно выехала на место. "Во время осмотра места происшествия изъяты металлические предметы, внешне похожие на корпус гранаты РГД-5, и запал.