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В Одессе пьяный мужчина бросил из окна многоэтажки гранату

В Одессе пьяный мужчина бросил из окна многоэтажки гранату (32)

Укринформ 2019.08.03 05:32
Укринформ В Киевском районе Одессы пьяный мужчина бросил из окна многоэтажки гранату, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает полиция Одесской области. Отмечается, что получив сообщение о том, что местный житель из окна дома бросил гранату, следственно-оперативная группа немедленно выехала на место. "Во время осмотра места происшествия изъяты металлические предметы, внешне похожие на корпус гранаты РГД-5, и запал.
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2019.08.03 (32)

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