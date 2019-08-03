ЦИК признал бездействующей комиссию на 50-м округе в Донбассе (29)

Рубрика 2019.08.03 09:32

Фото Reuters Центральная избирательная комиссия самостоятельно пересчитает голоса на 50- м округе в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении ЦИК в Facebook. Отмечается, что в ходе заседания 2 августа Комиссия установила бездействие окружной избирательной комиссии в 50-м округе, поскольку та не доставила в ЦИК протоколы с результатами голосования. "Следовательно, Комиссия определила, что полномочия ОИК ОВО No 50 по