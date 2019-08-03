ЦИК признал бездействующей комиссию на 50-м округе в Донбассе (29)

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- Представители ЦИК прибыли на скандальный округ в Покровске, чтобы забрать документацию : MIGnews.com.ua 12:37
- Авиация МВД доставила членов ЦИК на скандальный 50-й округ в Покровске, чтобы забрать документацию : Рубрика 12:32
- Члены ЦИК прилетели в скандальный округ в Покровске за избирательной документацией (видео) : Donbass.live 12:27
- Члены ЦИК прибыли на избирательный округ No50, чтобы забрать избирательную документацию : Газета День 12:23
- Члены ЦИК прилетели в Покровск, чтобы забрать избирательную документацию с 50 округа : Vector News 12:15
- Избирательную комиссию на 50-м округе в Донбассе признали бездействующей : Gazeta.ua 12:04
- Бюллетени из Донецкой области в ЦИК доставят вертолеты МВД : Мариупольские новости 11:57
- ЦИК заберет документацию по проблемному округу с помощью авиации : УРА-Информ 11:52
- Члены ЦИК прилетели в 50-й округ Донбасса, чтобы забрать документацию : В Час Пик 11:45
- Членов ЦИК доставили самолетом на округ No50 в Покровске, - МВД : Фокус 11:34
- Выборы в ВРУ: Члены ЦИК прибыли на округ в Покровске за документацией : ДонПресс 11:28
- Члены ЦИК прилетели в округ на Донбассе, чтобы забрать документацию : Донецкие Новости 11:26
- ЦИК решил забрать документы из скандального округа в Покровске : Ракурс 11:24
- Члены ЦИК прилетели в 50-го округ, чтобы забрать документацию : UA1.com.ua 11:14
- Члены ЦИК полетели со спецназом за документами в скандальный округ на Донбассе : Сегодня.ua 11:12
- Члены ЦИК прилетели на проблемный округ в Покровск за документацией : НикВести 11:09
- Авиация МВД доставила членов ЦИК на Донетчину, чтобы они забрали документы с проблемного округа : NewsMir.info 11:07
- Члены ЦИК прилетели в 50-й округ в Донецкой области, чтобы забрать документацию : Громадське телебачення 11:05
- Члены ЦИК отправились в проблемный округ, чтобы забрать документы : DsNews 11:03
- Авиация МВД доставила членов ЦИК на Донетчину, чтобы они забрали документы с проблемного округа : ОстроВ 10:39
- Члены ЦИК прилетели в округ на Донбассе, чтобы забрать документацию : Vector News 10:16
- Авиация МВД доставила членов ЦИК на проблемный избирательный округ на Донбассе : Телеграф.com.ua 10:13
- Протоколы с округа в Покровске доставят в Киев авиацией МВД : Новости Донбасса 10:09
- Члены ЦИК прилетели в округ на Донбассе, чтобы забрать документацию : Українська правда 09:40
- ЦИК признал бездействующей комиссию на 50-м округе в Донбассе : Главное 09:34
- ЦИК признал бездействующей комиссию на 50-м округе в Донбассе : Рубрика 09:32
- ЦИК признал бездействующей комиссию на 50-м округе в Донбассе : Vector News 02:16
- ЦИК взяла на себя полномочия скандального 50-го окружкома в Покровске : Times.dn.ua 00:45
- ЦИК приняла на себя полномочия окружной комиссии Покровска : Знамя индустрии 00:03