Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

ЦИК признал бездействующей комиссию на 50-м округе в Донбассе

ЦИК признал бездействующей комиссию на 50-м округе в Донбассе (29)

Рубрика 2019.08.03 09:32
Фото Reuters Центральная избирательная комиссия самостоятельно пересчитает голоса на 50- м округе в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении ЦИК в Facebook. Отмечается, что в ходе заседания 2 августа Комиссия установила бездействие окружной избирательной комиссии в 50-м округе, поскольку та не доставила в ЦИК протоколы с результатами голосования. "Следовательно, Комиссия определила, что полномочия ОИК ОВО No 50 по
РАДЧЕНКО, ОКРУГ, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОДСЧЕТ, АВИАЦИЯ, ЧЛЕН, Радченко, Требушкин, Аксенов, Донецк, Киев, Украина
2019.08.03 (29)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019