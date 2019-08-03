Месси на три месяца отстранили от матчей за сборную Аргентины (34)

Електронні Вісті 2019.08.03 12:00

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил трехмесячную дисквалификацию за свои заявления о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) в ходе Кубка Америки-2019. Об этом сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ. Кроме того, на Месси наложен штраф в размере 50 тысяч евро. Нападающий может подать апелляцию на данное решение в течение семи дней. Стоит отметить, что в ближайшие три месяца у сборной Аргентины