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Месси на три месяца отстранили от матчей за сборную Аргентины

Месси на три месяца отстранили от матчей за сборную Аргентины (34)

Електронні Вісті 2019.08.03 12:00
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил трехмесячную дисквалификацию за свои заявления о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) в ходе Кубка Америки-2019. Об этом сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ. Кроме того, на Месси наложен штраф в размере 50 тысяч евро. Нападающий может подать апелляцию на данное решение в течение семи дней. Стоит отметить, что в ближайшие три месяца у сборной Аргентины
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