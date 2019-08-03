В Киеве нацгвардеец устроил ДТП, пытаясь скрыться от полиции - СМИ (29)

NewsMir.info 2019.08.03 09:08

Дата публикации: сегодня 09:01 При осмотре машины Toyota Camry обнаружили порошок, похожий на амфетамин. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В ночь на субботу в Киеве возле Троещинского рынка произошло серьезное ДТП. Водитель Toyota Camry, уходя от полиции, врезался в авто службы такси Bolt. Этот автомобиль от силы удара влетел в ларек с шаурмой, сообщает Информатор 3 августа.