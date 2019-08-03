В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу из-за собаки: трое раненых (57)

#Буквы 2019.08.03 16:19

Опубликовано: Суббота, 03 августа 2019 15:36 В Киеве нетрезвый мужчина открыл стрельбу, в результат чего пострадали мужчина и две женщины, которых госпитализировали в медицинское учреждение. Начато уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Киевской области. "В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома на проспекте Мира слышны выстрелы.