Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, граждане которых приезжают на лечение в Украину (79)

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- Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, граждане которых приезжают на лечение в Украину : 7 днів Ужгородськi 16:06
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