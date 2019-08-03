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Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, граждане которых приезжают на лечение в Украину

Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, граждане которых приезжают на лечение в Украину (79)

7 днів Ужгородськi 2019.08.03 16:06
Президент Владимир Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, граждане которых приезжают на лечение в Украину. Как сообщили в пресс-службе главы государства, во время пребывания с рабочей поездкой во Львовской области президент принял участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине, которая состоялась в Трускавце. Во время совещания глава государства заявил, что "Офис президента
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