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Лидер партии "Слуга народа" Разумков претендует на пост спикера Верховной Рады

Лидер партии "Слуга народа" Разумков претендует на пост спикера Верховной Рады (86)

Times.dn.ua 2019.08.03 16:45
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков станет претендентом на пост спикера Верховной Рады. Об этом он рассказал журналистам во время визита в Трускавец, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина". "Партия меня будет предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной Рады Украины", - сказал Разумков. Разумков также добавил, что "Слуга народа" на должность первого вице- спикера будет предлагать Руслана Стефанчука.
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