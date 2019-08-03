Лидер партии "Слуга народа" Разумков претендует на пост спикера Верховной Рады (86)

Times.dn.ua 2019.08.03 16:45

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков станет претендентом на пост спикера Верховной Рады. Об этом он рассказал журналистам во время визита в Трускавец, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина". "Партия меня будет предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной Рады Украины", - сказал Разумков. Разумков также добавил, что "Слуга народа" на должность первого вице- спикера будет предлагать Руслана Стефанчука.