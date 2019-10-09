Погода на 8 октября: в Днепре ожидаются заморозки (1)

ДнепрCity.net 2019.10.08 01:06
Во вторник, 8 октября, в течение дня будет облачно, а ночью начнется дождь.
Согласно прогнозу синоптиков, в этот день возможны заморозки: температура
воздуха может опуститься до 5 градусов мороза.
Влажность воздуха в этот день составит 42 - 89 %. Об этом Информатор
сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, холоднее всего будет в 6:00 - температура воздуха
составит 2 градуса выше нуля.
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