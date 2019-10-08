Украина - Португалия: где смотреть матч квалификации на Евро-2020 (1)

Football.ua 2019.10.08 20:36

Сборная Украины примет Португалию в ответном матче на чемпионат Европы-2020. Украина - Португалия, фото: TWITTER.COM/SELECAOPORTUGAL 08 октября 2019, 20:29 В понедельник, 14 октября сборная Украины проведет ответный матч квалификации к Евро-2020 против Португалии. Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийском в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча Украина - Португалия будет доступна на нашем сайте.