Украина - Португалия: где смотреть матч квалификации на Евро-2020 (1)

Football.ua 2019.10.08 20:36
Сборная Украины примет Португалию в ответном матче на чемпионат Европы-2020.
Украина - Португалия, фото: TWITTER.COM/SELECAOPORTUGAL 08 октября 2019,
20:29
В понедельник, 14 октября сборная Украины проведет ответный матч
квалификации к Евро-2020 против Португалии.
Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийском в 21:45 по киевскому времени.
Текстовая онлайн-трансляция матча Украина - Португалия будет доступна на
нашем сайте.
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