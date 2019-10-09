Сегодня хоронят актрису Марину Куклину. Опубликованы ее последние фото после химиотерапии (1)

NewsMir.info 2019.10.08 13:12
Сегодня в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках проходит
прощание с актрисой Мариной Куклиной.
Пользователь Facebook Тарас Дмитриенко опубликовал фото, на котором
улыбающаяся Марина Май-Куклина (в браке она носила двойную фамилию)
изображена улыбающейся, сидя за столиком в кафе со своим супругом и
маленьким сыном.
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