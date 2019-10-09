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Сегодня хоронят актрису Марину Куклину. Опубликованы ее последние фото после химиотерапии

Сегодня хоронят актрису Марину Куклину. Опубликованы ее последние фото после химиотерапии (1)

NewsMir.info 2019.10.08 13:12
Сегодня в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках проходит прощание с актрисой Мариной Куклиной. Пользователь Facebook Тарас Дмитриенко опубликовал фото, на котором улыбающаяся Марина Май-Куклина (в браке она носила двойную фамилию) изображена улыбающейся, сидя за столиком в кафе со своим супругом и маленьким сыном.
МУХТАР, АКТРИСА, МЕЛЬНИЧУК, СЛАВИНСКИЙ, РАК, САРКОМА, Куклин, Михайлов, Мельничук, Златоустовский, Славинский, Романюк, Юнникова, Юнников, Украина, Израиль, Киев, Россия, Беларусь
2019.10.09 (1)

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