В ряде микрорайонов Одессы завтра не будет света (1)

ТК Град 2019.10.08 17:40

Сегодня, 16:54 Плановые ремонтные работы будут проводиться на электросетях в центре города, в районе Молдаванки, Ближних Мельниц, Дачи Ковалевского, Слободки и пр. Время проведения работ с 09:00 до 19:00. Список улиц в алфавитном порядке: 1-я Пригородная улица 2-й Моторный переулок 2-я Пригородная улица 3-й Моторный переулок 4-й Материальный переулок 4-я Пригородная улица 9-а Линия Дачи Ковалевского Александра Вронского улица Атамана Головатого улица