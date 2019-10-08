В ряде микрорайонов Одессы завтра не будет света (1)

ТК Град 2019.10.08 17:40
Сегодня, 16:54
Плановые ремонтные работы будут проводиться на электросетях в центре
города, в районе Молдаванки, Ближних Мельниц, Дачи Ковалевского, Слободки и
пр.
Время проведения работ с 09:00 до 19:00.
Список улиц в алфавитном порядке:
1-я Пригородная улица
2-й Моторный переулок
2-я Пригородная улица
3-й Моторный переулок
4-й Материальный переулок
4-я Пригородная улица
9-а Линия Дачи Ковалевского
Александра Вронского улица
Атамана Головатого улица
ПЕРЕУЛОК, ТЕСС, КОРНЮШИН, ВРОНСКИЙ, АМУНДСЕН, КОВАЛЕВСКИЙ, Вронский
, Тесс
, Донский
, Минск
, Одесса