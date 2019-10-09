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Парламент Нидерландов проголосовал за расследование "роли Украины" в катастрофе MH17

Парламент Нидерландов проголосовал за расследование "роли Украины" в катастрофе MH17 (48)

Восточный проект 2019.10.09 10:45
Депутаты хотят узнать, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом. Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса MH17, которая произошла в небе над Донецкой областью в 2014 году. Об этом говорится в сообщении депутата от Христианско-демократической партии Криса ван Дама в твиттере. Он сообщил, что партия подавала ходатайство по поводу расследования того
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2019.10.09 (48)

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